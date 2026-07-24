Посольство Угорщини засудило російські удари по Україні та закликало припинити атаки на цивільних

Посольство Угорщини в Україні засудило чергові російські повітряні удари по Україні, які зачепили Київ і Київську область, наголосивши на неприйнятності атак на цивільне населення та інфраструктуру.

"Ми рішуче засуджуємо чергові повітряні удари по Україні… Ми висловлюємо свою солідарність з Україною та українським народом. Підкреслюємо, що будь-які напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є абсолютно неприйнятними", – йдеться у заяві дипломатичного представництва.

У посольстві наголосили, що повітряні удари РФ, що набирають обертів і стають дедалі жорстокішими, призводять до все більшої кількості жертв серед цивільного населення та руйнують дедалі більше цивільних об'єктів, серед яких, зокрема, дипломатичні корпус та місії.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 24 липня, Росія завдала удару балістикою по території приватного полігону в Бучанському районі, де відбувалися заходи, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Руслан Олійник.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що протиповітряна оборона перехопила одну ворожу ракету, дві влучили на Київщині.

Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, 10 загиблих унаслідок удару по Київщині, також відомо про близько 100 поранених.

Удар по території приватного комплексу на Київщині, де проводився масовий захід, відбувся близько 11:30 трьома балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400", одну вдалося збити, дві влучили, дві протикорабельні ракети, що атакували Одесу в 11:45, не досягли цілей, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.