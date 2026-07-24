Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Посольство Угорщини засудило російські удари по Україні та закликало припинити атаки на цивільних

2 хв читати
Додати як джерело

Посольство Угорщини в Україні засудило чергові російські повітряні удари по Україні, які зачепили Київ і Київську область, наголосивши на неприйнятності атак на цивільне населення та інфраструктуру.

"Ми рішуче засуджуємо чергові повітряні удари по Україні… Ми висловлюємо свою солідарність з Україною та українським народом. Підкреслюємо, що будь-які напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є абсолютно неприйнятними", – йдеться у заяві дипломатичного представництва.

У посольстві наголосили, що повітряні удари РФ, що набирають обертів і стають дедалі жорстокішими, призводять до все більшої кількості жертв серед цивільного населення та руйнують дедалі більше цивільних об'єктів, серед яких, зокрема, дипломатичні корпус та місії.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 24 липня, Росія завдала удару балістикою по території приватного полігону в Бучанському районі, де відбувалися заходи, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Руслан Олійник.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що протиповітряна оборона перехопила одну ворожу ракету, дві влучили на Київщині.

Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, 10 загиблих унаслідок удару по Київщині, також відомо про близько 100 поранених.

Удар по території приватного комплексу на Київщині, де проводився масовий захід, відбувся близько 11:30 трьома балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400", одну вдалося збити, дві влучили, дві протикорабельні ракети, що атакували Одесу в 11:45, не досягли цілей, повідомили Повітряні сили Збройних сил України. 

#угорщина #засудження #атаки
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою інформацією впродовж 48 годин

Зеленський: РФ готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою інформацією впродовж 48 годин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за наявними даними розвідок, Росія готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою …

Читати
Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Клименка та Умєрова в РНБО після зустрічей у США

Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Клименка та Умєрова в РНБО після зустрічей у США

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Ігоря Клименка на посаду секретаря РНБО та Рустема Ум…

Читати
Генштаб: на Київщині РФ вдарила по приватному комплексу під час проведення масового заходу. об'єкт не входить до сфери управління сил оборони

Генштаб: на Київщині РФ вдарила по приватному комплексу під час проведення масового заходу. об'єкт не входить до сфери управління сил оборони

РФ у п’ятницю завдала підступного ракетного удару по території приватного комплексу на Київщині, коли там проводився масовий захід – цивільний об’єкт…

Читати
Генпрокурор: внаслідок удару по Київщині загинуло 10 осіб, поранено 100, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу

Генпрокурор: внаслідок удару по Київщині загинуло 10 осіб, поранено 100, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу

Внаслідок ракетного удару по Київщині загинуло 10 осіб, ще близько 100 отримали поранення, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення …

Читати