Уряд визначив механізм використання ще 40 млрд грн на підготовку до опалювального сезону

Кабінет міністрів України визначив механізм використання ще 40 млрд грн, передбачених на підготовку України до опалювального сезону, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"На реалізацію комплексних планів вже спрямовано 67,8 млрд грн із державного бюджету та передбачено 9,6 млрд грн із місцевих бюджетів. Уряд вже визначив механізм використання ще 40 млрд грн, передбачених для підготовки країни до зими", – написав він у телеграмі.

За словами Калашника, на координаційній нараді за участю заступника керівника Офісу президента Віктора Микити, начальників обласних військових адміністрацій, представників профільних міністерств і відповідальних служб було розглянуто хід реалізації комплексних планів стійкості регіонів.

За його словами, під час наради детально проаналізували виконання планів стійкості в кожній області. Зокрема, йшлося про будівництво інженерного захисту об'єктів критичної інфраструктури, розвиток розподіленої теплової та енергетичної генерації, забезпечення резервними джерелами живлення систем тепло- та водопостачання, а також ефективне використання бюджетних коштів.

Калашник зазначив, що більшість регіонів дотримується затверджених графіків підготовки до опалювального сезону, водночас окремі області потребують суттєвого прискорення виконання робіт. Він додав, що Міністерство розвитку громад та територій щотижня здійснюватиме моніторинг реалізації проєктів, використання державних коштів і готовності кожного об'єкта до опалювального сезону.