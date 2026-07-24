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Глави МЗС України і Туреччини обговорили шляхи відновлення свободи судноплавства

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у телефонній розмові з турецьким колегою Хаканом Фіданом обговорив шляхи відновлення свободи судноплавства та забезпечення глобальної продовольчої безпеки, повідомила пресслужба МЗС.

"Ми обговорили шляхи відновлення свободи судноплавства та забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Я ще раз подякував Туреччині за її непохитну позицію на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", – цитує пресслужба слова Сибіги.

Як зазначається, Сибіга поінформував Фідана про ескалацію російського терору проти цивільного судноплавства в Чорному морі.

У міністерстві наголосили, що Анкара може відіграти критично важливу роль у відновленні свободи судноплавства з огляду на те, що Туреччина є найсильнішою чорноморською державою та має успішний досвід миротворчих зусиль із 2022 року.

"Це особливо важливо на тлі неприйнятних ризиків для глобальної продовольчої безпеки, спричинених російськими атаками на морський коридор України в розпал жнив", – повідомили у відомстві.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом у четвер обговорив дипломатичні кроки для наближення миру, ситуацію на фронті та реалізацію угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/9709

#туреччина #відновлення #судноплавство
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