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Мітинг за повернення Федорова в Міноборони продовжується в центрі Києва, учасників менше, ніж минулої п'ятниці

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Мітинг за повернення Федорова в Міноборони продовжується в центрі Києва, учасників менше, ніж минулої п'ятниці

Акція протесту на площі Франка поблизу будівлі Офісу президента в центрі Києва у п'ятницю ввечері продовжилася та зібрала близько 4 тис. учасників, що більш ніж вдвічі менше, ніж у минулу п'ятницю.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 21:30 на площі зібралося понад 4 тис. учасників і люди продовжують підходити.

Як і в попередні дні головним атрибутом протесту є так звані "картонки" з різноманітними написами: "Федоров – МО", "Ви не почули?", "Федоров наш міністр оборони", "Так що по Федорову?", "Федоров наш міністр", та багато інших. Більшість написів присвячені саме темі повернення Федорова на посаду міністра оборони, тоді як до призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ, значна частина транспарантів стосувалися Олександра Сирського і темі армії.

Крім того, на площі з'явилася повнорозмірна "картонка" із зображенням Федорова в повний ріст.

Учасники акції також традиційно вигукують гасла: "Федоров", "Слуга народу – виходь до народу", "Стою тут за тих, хто стоїть за мене там", "Дія, а не бездіяльність", "Ганьба", "Влада – це народ", "Міняйте полонених, а не міністрів", "Депутатів на роботу", "Змінимось, або загинемо", а також співають державний гімн і "Червону калину".

Серед іншого, вже не перший день на мітингу періодично звучить гасло "Ветерана, а не Кіма", маючи на увазі заміну Віталія Кіма на посаді міністром у справах ветеранів.

На місці перебуває поліція діалогу та співробітники ЗМІ, як українських, так і зарубіжних. 

Один із учасників акції намагався пройти на площу у балаклаві, але співробітники поліції діалогу його не пустили, і проводили десятихвилинну бесіду з проханням зняти балаклаву. По результату молода людина покинула місце проведення акції, але балаклаву не зняла.

Раніше анонсувалося, що мітинг 24 липня стане початком безстрокової акції протесту до призначення Федорова міністром оборони.

Як повідомлялося, акції проти зміни міністра оборони України, зокрема серед вимог – залишити на посаді Михайла Федорова розпочалися 16 липня.

16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України. В той же час, за квотою президента не були призначені міністр закордонних справ, а також міністр оборони, подань по цим кандидатурам не надійшли.

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

23 липня колишній міністр оборони Михайло Федоров висловив вдячність президенту Володимиру Зеленському за всі запропоновані варіанти посад і заявив, що хоче реально впливати на хід війни, тож не погоджується на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони.

#київ #федоров #мітинг
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