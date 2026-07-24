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Зеленський очікує позитивної відповіді G7 та "коаліції охочих" щодо запитів України

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Зеленський очікує позитивної відповіді G7 та "коаліції охочих" щодо запитів України

Президент України Володимир Зеленський анонсував найближчими тижнями роботу Україну та міжнародних партнерів для наближення миру та очікує позитивної відповіді від країн "Групи семи" (G7) і учасників "коаліції охочих" щодо українських запитів.

"Цього тижня і наступними тижнями ми будемо працювати з партнерами. Є речі, які варто зробити заради наближення миру. Буде активний міжнародний графік. Дуже очікуємо на позитивну відповідь від Групи семи щодо наших запитів, а також від учасників коаліції охочих", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, червень і липень мають бути результативними для України та спільних з партнерами зусиль із гарантування безпеки.

 

#партнери #очікування #зеленський
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