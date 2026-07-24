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Зеленський: Дефіцит бензину в РФ є одним із наслідків українських далекобійних ударів

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Зеленський: Дефіцит бензину в РФ є одним із наслідків українських далекобійних ударів
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит бензину в Росії є прямим наслідком війни та українських далекобійних ударів, наголосивши, що Україна повертає реальність війни на територію РФ і ускладнює для неї продовження окупації.

"Путін може скільки завгодно розказувати по телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є, що російські міністри начебто достатньо компетентні. Але самі росіяни у чергах за бензином в різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня триденна війна триває вже п'ятий рік", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, "навіть нафтова держава, бензоколонка, як Росію називали, тепер із дефіцитом бензину".

"Це прямий наслідок війни. Один із наслідків. І один із прикладів того, як відповідає Україна. Влучно, нетерористично ми повертаємо реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі", – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що український план далекобійних санкцій проти РФ виконується, як і "санкції середньої дальності".

 

#бензин #зеленський #рф
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