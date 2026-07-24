Зеленський: РФ готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою інформацією впродовж 48 годин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за наявними даними розвідок, Росія готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою інформацією впродовж наступних 48 годин.

"Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе – зважайте на сигнали повітряної тривоги", – сказав він під час вечірнього звернення.

Зеленський додав, що "дуже очікуємо розуміння з боку партнерів". За його словами, ППО – це перший пріоритет, з яким саме партнери можуть допомогти.

"Всі домовленості мають виконуватись – виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя. І важливо, що про все, що відбувається в Україні насправді, про російські удари проти наших людей, про затягування Росією своєї війни все більше знають в ключових країнах-партнерах", – сказав український лідер.

Зеленський також висловив сподівання, що Америка буде з Україною і надалі, щоб закінчити війну достойним миром. "Саме це нам потрібно. Ми готуємось до зустрічі з Президентом Америки та його командою. Я дякую Америці, я дякую кожному, хто з Україною – з нашими людьми, з нашим захистом життя", – наголосив він.

Крім того, президент зазначив про наявність чіткої інформації від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну.

"У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають, а Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись – на всіх рівнях: на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідлстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир", – резюмував український лідер.