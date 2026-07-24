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Співробітник польської оборонної компанії загинув під час ракетного удару по Київщині

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Співробітник польської оборонної компанії загинув під час ракетного удару по Київщині
Фото: https://t.me/UA_National_Police

У результаті російського ракетного удару по Київський області у п'ятницю загинув співробітник польської компанії, що працює в оборонній галузі, повідомляє портал Defence24.

Згідно з інформацією, отриманою Defence24, загиблий був співробітником польської компанії, що працює в оборонній галузі, чоловік не був громадянином Польщі.

Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що консульські служби підтримують контакт із постраждалими та надають їм необхідну допомогу.

За інформацією видання, російський напад стався під час заходу Defense Demo Day & Defense Expo, організованого в Київській області українською асоціацією виробників безпілотних систем "АРМАДА". Захід був присвячений презентації сучасних технологій для українського оборонного сектору та зібрав представників оборонної промисловості, збройних сил та технологічних компаній", – йдеться у повідомленні.

Виставка проходила на території полігону CSA Open Air у с. Капітанівка (Київська обл.).

 

#польща #загибель
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