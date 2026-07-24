Микита: За пів року маємо суттєве просування майже на усіх напрямах зміцнення енергетичної стійкості регіонів

Заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита провів у п'ятницю нараду за участю міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, керівників областей, на якій зазначив "суттєве просування майже в усіх напрямках зміцнення енергетичної стійкості регіонів".

"За 6 місяців поточного року маємо суттєве просування майже в усіх напрямках зміцнення енергетичної стійкості регіонів. Працюємо з бізнесом та інвестиціями у цей сектор на рівні громад", – повідомив Микита у Фейсбуці.

"Майже 1,3 ГВт приєднаної потужності за перше півріччя – важливий сигнал, що громади мають потенціал та спроможні включатися у розвиток реальної, децентралізованої системи енергогенерації на місцях. Вже приєднали понад 457 МВт потужностей ВЕС. Маємо понад 332 МВт додаткової приєднаної потужності когенерації. За вказаний період приєднали понад 274 МВт сонячних електростанцій та понад 160 МВт СЕС приватних домогосподарств. Люди продовжують встановлювати автономні системи енергозабезпечення будинків, і ця динаміка тримається на високому рівні", – зазначив заступник керівника Офісу президента.