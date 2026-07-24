Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Микита: За пів року маємо суттєве просування майже на усіх напрямах зміцнення енергетичної стійкості регіонів

1 хв читати
Додати як джерело
Микита: За пів року маємо суттєве просування майже на усіх напрямах зміцнення енергетичної стійкості регіонів
Фото: https://t.me/zakarpatskaODA

Заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита провів у п'ятницю нараду за участю міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, керівників областей, на якій зазначив "суттєве просування майже в усіх напрямках зміцнення енергетичної стійкості регіонів".

"За 6 місяців поточного року маємо суттєве просування майже в усіх напрямках зміцнення енергетичної стійкості регіонів. Працюємо з бізнесом та інвестиціями у цей сектор на рівні громад", – повідомив Микита у Фейсбуці.

"Майже 1,3 ГВт приєднаної потужності за перше півріччя – важливий сигнал, що громади мають потенціал та спроможні включатися у розвиток реальної, децентралізованої системи енергогенерації на місцях. Вже приєднали понад 457 МВт потужностей ВЕС. Маємо понад 332 МВт додаткової приєднаної потужності когенерації. За вказаний період приєднали понад 274 МВт сонячних електростанцій та понад 160 МВт СЕС приватних домогосподарств. Люди продовжують встановлювати автономні системи енергозабезпечення будинків, і ця динаміка тримається на високому рівні", – зазначив заступник керівника Офісу президента.

 

#регіони #енергостійкість
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою інформацією впродовж 48 годин

Зеленський: РФ готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою інформацією впродовж 48 годин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за наявними даними розвідок, Росія готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою …

Читати
Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Клименка та Умєрова в РНБО після зустрічей у США

Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Клименка та Умєрова в РНБО після зустрічей у США

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Ігоря Клименка на посаду секретаря РНБО та Рустема Ум…

Читати
Генштаб: на Київщині РФ вдарила по приватному комплексу під час проведення масового заходу. об'єкт не входить до сфери управління сил оборони

Генштаб: на Київщині РФ вдарила по приватному комплексу під час проведення масового заходу. об'єкт не входить до сфери управління сил оборони

РФ у п’ятницю завдала підступного ракетного удару по території приватного комплексу на Київщині, коли там проводився масовий захід – цивільний об’єкт…

Читати
Генпрокурор: внаслідок удару по Київщині загинуло 10 осіб, поранено 100, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу

Генпрокурор: внаслідок удару по Київщині загинуло 10 осіб, поранено 100, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу

Внаслідок ракетного удару по Київщині загинуло 10 осіб, ще близько 100 отримали поранення, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення …

Читати