Відомо про понад 70 постраждалих через ракетний удар по Київщині

За даними Національної поліції України, внаслідок влучання у Бучанському районі (Київська обл.) поранень зазнали понад 70 людей.
"Наразі відомо про 10 загиблих, понад 70 постраждалих. Пошкоджено 23 приватних будинки, два готелі, ресторан та 34 транспортних засоби", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі правоохоронців.
На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники та медики.
Раніше повідомлялось про 10 загиблих та десятки поранених.