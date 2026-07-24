Відомо про понад 70 постраждалих через ракетний удар по Київщині

За даними Національної поліції України, внаслідок влучання у Бучанському районі (Київська обл.) поранень зазнали понад 70 людей.

"Наразі відомо про 10 загиблих, понад 70 постраждалих. Пошкоджено 23 приватних будинки, два готелі, ресторан та 34 транспортних засоби", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі правоохоронців.

На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники та медики.

Раніше повідомлялось про 10 загиблих та десятки поранених.