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В Ужгороді затримали чоловіка, який відкрив стрілянину у парковій зоні – поліція

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В Ужгороді затримали чоловіка, який відкрив стрілянину у парковій зоні – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police

В Ужгороді на території Шахтинського лісу триває спецоперація із затримання озброєного чоловіка, повідомляє Національна поліція України.

"Сьогодні близько 18:30 на вулиці Олега Куцина до поліцейських звернулися кілька дітей. Вони повідомили, що з території Шахтинського лісу чули звуки пострілів і бачили підозрілого чоловіка. Правоохоронці негайно прибули на вказане місце. Під час обстеження території вони знову почули постріли", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Нацполіції.

За попередньою інформацією поліцейських, одна з куль могла влучити в закинуту будівлю, внаслідок чого виникла пожежа, яка поширилася на лісовий масив.

На місці події триває спеціальна поліцейська операція.

"До пошуків та затримання озброєного чоловіка залучено додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД (Корпус оперативно-раптової дії – ІФ-У). Правоохоронці проводять заходи зі встановлення місцеперебування та затримання зловмисника", – повідомили у поліції.

Поліція закликає громадян не наближатися до району проведення спецоперації, а в разі виявлення підозрілих осіб або отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування стрільця негайно повідомити на спецлінію 102.

Як пізніше повідомили у Нацполіції, спецоперацію завершено – стрільця затримала поліція. У нього вилучили бойовий пістолет. На місці тривають слідчі дії.

Деталі згодом.

 

#закарпатська #стрілянина
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