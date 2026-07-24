Каллас запропонує нові санкції проти російського ВПК після нових атак по Україні

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас засудила атаки РФ по Україні і заявила, що у відповідь запропонує більше обмежень, "спрямованих проти російського військово-промислового комплексу".

"Невибіркові атаки Росії на Київ та інші регіони призводять до жертв серед цивільного населення навмисно, а не випадково. Удар по почесному консульству Латвії у Слов'янську підкреслює повну ігнорування Москвою міжнародного права. Латвія має нашу повну підтримку", – написала Каллас у мережі X.

"У відповідь ми викличемо посла Росії при ЄС щодо сьогоднішніх ударів, і я запропоную більше санкцій, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу", – підкреслила Каллас.