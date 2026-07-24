Зеленський: Припинення вогню краще, ніж воювати ще 20 років

Президент України Володимир Зеленський заявив, що укладення перемир'я між Росією та Україною – це "краще ніж продовжувати воювати ще 10-20 років", про це він сказав в інтерв'ю американській журналістці Лорі Лумер.

"Були різні голоси, що Україна не хоче зупинятися… Безумовно, що ми хочемо перемоги, це зрозуміло… Але якщо ми завтра ми зможемо досягнути припинення вогню – це краще, ніж продовжувати воювати до переможного кінця, але втратити всіх своїх людей… Я думаю, що президент Трамп зрозумів, що ми хочемо миру", – сказав Зеленський.