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Зеленський: Я готовий підписати мирну угоду з РФ в Овальному кабінеті у Вашингтоні

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Зеленський: Я готовий підписати мирну угоду з РФ в Овальному кабінеті у Вашингтоні
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті або в резиденції президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" у штаті Флорида, про це він сказав в інтерв'ю американській журналістці Лорі Лумер.

На її питання, чи готовий він приїхати до США для підписання мирної угоди, Зеленський відповів:" Я готовий приїхати в Овальний кабінет або в "Мар-а-Лаго" для підписання мирної угоди. Це залежить від Трампа".

Зеленський також сказав, , що метою Володимира Путіна є відновлення впливу та територій колишнього СРСР, а Україна стала головною перепоною для реалізації цих планів.

Президент України зазначив, що у разі відновлення СРСР світ отримає союз Китаю та Радянського Союзу – найбільшу імперію і найбільшу армію, які, за його словами, можуть стати сильнішими за США і становитимуть для них небезпеку.

Зеленський підкреслив, що саме Україна протягом усіх цих років була бар'єром, який не дозволив реалізувати ці плани, і подякував США за підтримку, завдяки якій, за його словами, Росія не змогла відновити СРСР.

 

#інтервю #президент
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