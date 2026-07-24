Зеленський: Я готовий підписати мирну угоду з РФ в Овальному кабінеті у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті або в резиденції президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" у штаті Флорида, про це він сказав в інтерв'ю американській журналістці Лорі Лумер.

На її питання, чи готовий він приїхати до США для підписання мирної угоди, Зеленський відповів:" Я готовий приїхати в Овальний кабінет або в "Мар-а-Лаго" для підписання мирної угоди. Це залежить від Трампа".

Зеленський також сказав, , що метою Володимира Путіна є відновлення впливу та територій колишнього СРСР, а Україна стала головною перепоною для реалізації цих планів.

Президент України зазначив, що у разі відновлення СРСР світ отримає союз Китаю та Радянського Союзу – найбільшу імперію і найбільшу армію, які, за його словами, можуть стати сильнішими за США і становитимуть для них небезпеку.

Зеленський підкреслив, що саме Україна протягом усіх цих років була бар'єром, який не дозволив реалізувати ці плани, і подякував США за підтримку, завдяки якій, за його словами, Росія не змогла відновити СРСР.