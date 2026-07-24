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На Київщині завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети – ДСНС

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На Київщині завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Бучанському районі (Київська обл.) завершені аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару у п'ятницю, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Завершені аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару у Бучанському районі. Внаслідок атаки загинули 10 осіб, ще десятки людей постраждали", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.

За інформацією служби, надзвичайники ліквідували загоряння трьох приватних житлових будинків та восьмі автомобілів. Крім того пошкоджені 23 приватні житлові будинки, два готелі, ресторан, 34 автомобілі.

Наразі на місці події продовжують працювати намети ДСНС та Нацполіції, куди можуть звернутися громадяни з питань, пов'язаних із наслідками російської атаки.

 

#київська #дснс
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