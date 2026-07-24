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Київ закликає компанії-судновласники з міркувань безпеки тимчасово призупинити сполучення з російськими портами у Чорному морі

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Київ закликає компанії-судновласники з міркувань безпеки тимчасово призупинити сполучення з російськими портами у Чорному морі

МЗС України засуджує "терористичні атаки РФ на цивільні вантажні судна та портову інфраструктуру України в Чорному морі, які грубо порушують міжнародне право та принцип свободи судноплавства, становлять пряму загрозу глобальній продовольчій безпеці".

Як зазначає МЗС у телеграм, "Москва обрала шлях ескалації в Чорному морі та не гребуватиме жодними засобами задля досягнення своїх терористичних цілей".

"У зв'язку з цим особливе занепокоєння викликає офіційне попередження Росією судноплавних компаній про небезпеку навігації у своїй винятковій економічній зоні в Чорному морі.  Російська заява може означати підготовку провокацій щодо суден, які прямують до російських портів", – підкреслює МЗС. 

Воно закликає компанії-судновласники з міркувань безпеки тимчасово призупинити сполучення з російськими портами у Чорному морі до стабілізації обстановки.

"За наявних обставин, зокрема після російської заяви про небезпеку, неможливо гарантувати захист суден та їхніх екіпажів. Вкотре наголошуємо на винятковій відповідальності Росії за загострення безпекової ситуації у регіоні Чорного моря", – йдеться у заяві МЗС.

Україна, зазначає МЗС, використає всі доступні засоби, щоб забезпечити свободу судноплавства до українських портів, а також захист морських комунікацій, портової інфраструктури, цивільних осіб та національної безпеки, реалізуючи невід'ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

 

#заява #чорне_море #мзс
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