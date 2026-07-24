"Укрзалізниця" ввела обмеження на перевезення вантажів до припортових станцій Одещини

АТ "Укрзалізниця" запровадила тимчасові конвенційні обмеження на перевезення окремих вантажів до припортових станцій Одеської області, свідчать дані, оприлюднені на сайті компанії.

Зазначається, що з п'ятниці до окремого розпорядження обмежено перевезення всіх вантажів до станції Чорноморська-експорт (для Одеського припортового заводу).

Із 25 липня аналогічне обмеження набуде чинності для перевезення ячменю до станції Одеса-Порт-експорт на адресу ТОВ "Луї Дрейфус Комодітіз Україна". У даних УЗ уточнюється, що воно поширюється на відправлення від ТОВ "Маістранс" та ТОВ "Компанія "Рейл Агро".

Також із 26 липня набуде чинності обмеження на перевезення пшениці до станцій Одеса-Порт та Одеса-Порт-експорт на адресу ТОВ "Луї Дрейфус Комодітіз Україна".

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький 22 липня повідомив, що останні удари ворога по портовій інфраструктурі та суднах, особливо обстріл трьома ракетами судна з кукурудзою 19 липня, що вбив 10 моряків, призвів до тимчасової зупинки заходу суден за агропродукцією в чорноморські порти України.

Він визнав, що призупинення відвантаження агропродукції через чорноморські порти може вплинути на настрої та стати основою для цінових спекуляцій, тож закликав аграріїв утриматися від поспішних рішень.

Водночас глава Мінагрополітики висловив сподівання, що ситуацію буде вирішено в досить короткий період часу.

Експерт моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко наводив дані, що російські війська за місяць пошкодили 28 суден, які прямували до/з портів Великої Одеси, що становить близько 11-12% від їхньої загальної кількості, внаслідок атак загинув 21 моряк, ще 34 дістали поранення.

Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна ініціювала на 27 липня засідання Радбезу ООН після зупинення руху суден морським коридором у Чорному морі.