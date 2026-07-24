Зеленський в інтерв'ю Лумер: Трамп зрозумів, що саме Росія не зацікавлена у припиненні війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп зрозумів, що саме Росія не зацікавлена у припиненні війни, про це він сказав в інтерв'ю американській журналістці Лорі Лумер.

Зеленський також зазначив, що Росія не розуміє, що українці захищають свої домівки, Путін хоче знову відновити СРСР у його колишніх кордонах.

"Україна була повністю окупована – як у радянські часи, так і під час Другої світової війни. Вісім мільйонів українців було вбито. А під час Голодомору Росія вбила понад шість мільйонів українців", – сказав Зеленський.

За його словами, Росія не є захисницею християнства: "Вона століттями приходить на чужі території, знищує тамтешні церкви, традиції та мову".

Він також наголосив, що Україна завжди прагне, щоб "американці приїжджали сюди і на власні очі бачили, що чинить РФ".

За його словами, з початку другої каденції Трампа Україна купувала зброю в США, зокрема за допомогою програми PURL, це взаємовигідне партнерство. В той самий час, завдяки підтримці України США отримали "ексклюзивний воєнний досвід, не втрачаючи своїх солдатів, США зекономили 20 років розробок".

Він додав що Україна прагне укласти велику дронову угоду з Сполученими Штатами та надала свої морські та далекобійні дрони США для тестування.