Троє людей зазнали поранень на Дніпропетровщині через ворожі обстріли

Російські окупаційні війська протягом дня майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, троє людей дістали поранень, 65-річна жінка наразі у важкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Дві людини дістали поранень. Майже 30 разів ворог атакував три райони безпілотниками та артилерією", – написав він про безпекову ситуацію станом на 18:30.

За даними ОВА, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська громади. Понівечені адмінбудівля, багатоквартирний будинок, приватні оселі, автівки. Постраждали двоє людей. У важкому стані до лікарні доправили 65-річну жінку.

У Криворізькому районі росіяни завдали ударів по Глеюватській, Зеленодольській та Девладівській громадах. Пошкоджено інфраструктуру. У Павлограді сталася пожежа.