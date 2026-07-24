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Хмара на зустрічі з Вітакером: Україна робить фокус на асиметричних діях і технологічності

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Хмара на зустрічі з Вітакером: Україна робить фокус на асиметричних діях і технологічності
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

 

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Євгеній Хмара провів зустріч із послом США при НАТО Метью Вітакером, під час якої сторони обговорили зокрема, стратегію протидії Росії на полі бою, посилення ППО та локалізацію ракет до Patriot.

З боку Сполучених Штатів у зустрічі також прийняли участь тимчасова повірена у справах США в Україні Сандра Аудкірк та генерал-лейтенант Кертіс Баззард, командувач Ініціативи НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU) та Групи сприяння безпеці Україні (SAG-U).

З боку України у зустрічі брали участь головнокомандувач генерал-майор Михайло Драпатий та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Скибюк.

"З головнокомандувачем Драпатим маємо сильну синергію та спільне бачення війни: технологічна перевага, асиметричні рішення, більше можливостей для знищення ворога. Поінформували партнерів про ситуацію на фронті та кроки України для примусу Росії до справедливого миру.", – написав Хмара у телеграм-каналі Міноборони.

Партнери відзначили посилення позицій України на полі бою.

"Ми робимо усе можливе, щоб різні типи безпілотників, НРК та мережоцентричні операції дали нам перевагу над армією Росії. Критична потреба залишається незмінною – захист неба. Запросив максимальне пришвидшення постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 та PAC-2 GEM-T для протидії російській балістиці. Швидке постачання таких ракет рятує життя українців, захищає наші міста та зберігає оборонну промисловість", – йдеться у повідомленні.

За словами Хмари, сторони також обговорили запуск спільного виробництва та локалізації ракет до Patriot у межах домовленостей між президентом Володимиром Зеленським і президентом Дональдом Трампом.

Хмара зазначив ще один важливий напрям – це взаємовигідна співпраця у сфері дронів.

"Україна готова ділитися зі США унікальним досвідом сучасної технологічної війни", – акцентував він.

#хмара #patriot #ппо #вітакер_метью
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