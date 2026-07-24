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Шість областей отримали УЗЕ вартістю понад EUR9 млн від швейцарської Tetra Laval

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Шість областей отримали УЗЕ вартістю понад EUR9 млн від швейцарської Tetra Laval
Фото: Міненерго

Міністерство енергетики України доставило шести областям потужні установки зберігання енергії (УЗЕ) для нагальних потреб, повідомило відомство у телеграм-каналі у п’ятницю.

"Про передачу систем ємністю 1 МВт неодноразово говорили з очільниками ОВА й відповідними енергетичними компаніями. Тепер, як і обіцяли, накопичувачі вже доставлені до енергетичних об’єктів і закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській та Київській областях", – зазначили у Міненерго.

Накопичувачі забезпечать безперебійну роботу критично важливої інфраструктури та посилять надійність електропостачання теплових електростанцій, гідроенергетичних об’єктів та регіональних лікарень.

Обладнання вартістю понад EUR9 млн передала швейцарська компанія Tetra Laval International SA.

#узе #tetra_laval #міненерго
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