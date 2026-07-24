Київ чекає нові ворожі удари, обмежує масові заходи та зупинятиме під час тривог Kyiv City Express

Росія накопичила певну кількість ракет. Сьогодні та у найближчі дні необхідно максимально реагувати на сигнали повітряної тривоги, заявив в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Загроза зберігається. Ворог накопичив певну кількість ракет. Треба бути ці дні максимально реагувати на сигнали тривоги, розуміти, що балістика це дуже швидко і небезпечно", - заявив речник.

Ігнат розповів деталі сьогоднішньої ракетної атаки на Україну, яка відбулася вдень.

За його словами, три балістичні ракети летіли із північного напрямку. Одну ракету вдалося перехопити, а дві влучили на Київщині. Пізніше росіяни додали ракети "Онікс" по півдню. Вони не досягли цілей.

У місцевих органах влади, на ці дні з міркувань безпеки та недопущення великої кількості жертв особлива увага приділятиметься також можливим масовим заходам. Мова йде про максимальне скасування запланованих заходів, а в разі неможливості - принаймні їх зупинки на час тривоги.

Поїзди київської кільцевої електрички Kyiv City Express найближчими днями будуть здійснювати зупинку під час повітряних тривог у столиці.

"Ворог завдає прицільних ударів по нашій інфраструктурі, тому безпека – понад усе", – повідомила Київська кільцева електричка Kyiv City Express від АТ "Укрзалізниці" у Телеграм в п’ятницю.

Зазначається, що в разі отримання дозволу від моніторингових груп потяги продовжать рух та наздоганятимуть розклад.

"Будь ласка, слухайте команди залізничників", – йдеться у повідомленні.