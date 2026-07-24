У Запоріжжі вже четверо постраждалих внаслідок ворожої атаки

Вже відомо про чотирьох постраждалих через ворожу атаку КАБами у Запоріжжі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже четверо постраждалих: внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя допомога медиків знадобилася чотирьом людям. 24-річний чоловік та 20-річна дівчина отримали допомогу лікарів на місці. Двоє людей – чоловіки 75 та 44 років – госпіталізовані. Стан старшого медики оцінюють, як важкий", – написав він у телеграм в п’ятницю.

Трохи раніше Федоров повідомляв про атаку керованими авіабомбами по Запоріжжю. "Є постраждалі, зруйновані та пошкоджені приватні будинки", – тоді писав він.