У Братиславі затримали експрезидента Української асоціації футболу, готується його екстрадиція – Кравченко

У Братиславі затримали експрезидента Української асоціації футболу (раніше – ФФУ), котрий тривалий час перебував у міжнародному розшуку та переховувався від правосуддя, розпочато процедуру екстрадиції, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"У Словаччині затримано колишнього високопосадовця Федерації футболу України. Він роками переховувався від українського правосуддя. Але міжнародний розшук і ефективна співпраця з іноземними партнерами дали результат", – написав він у телеграм в п’ятницю.

За інформацією джерел агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах, йдеться про експрезидента УАФ Андрія Павелка, якого підозрюють у масштабній корупції.

За даними слідства, він організував схему виведення майже 295 млн грн коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури. Для цього укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які існували лише на папері. Гроші було виведено, а Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків.

"Офіс Генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції. Мною скеровано до компетентних органів Словацької Республіки лист про намір звернутися із запитом про видачу цієї особи, а також про застосування тимчасового арешту", – повідомив Кравченко.

За його словами, це затримання – результат професійної взаємодії українських правоохоронців із компетентними органами Словацької Республіки та ефективного використання механізмів міжнародного правового співробітництва.

"Ми й надалі будемо повертати в Україну тих, хто роками вважав, що за кордоном можна сховатися від закону", – наголосив генпрокурор.