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У Слов'янську п'ятеро поранених, серед них – підліток, через новий ворожий удар – ОВА

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У Слов'янську п'ятеро поранених, серед них – підліток, через новий ворожий удар – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

П’ятеро людей, серед них 15-річний підліток, зазнали поранень через російський бомбовий удар по Слов’янську, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Ще п’ять людей поранені у Слов’янську, серед них – 15-річний хлопець. Сьогодні Слов’янськ двічі ставав мішенню для російської авіації. Під ударами знову опинилися мирні люди – ті, хто був удома, йшов у своїх справах або перебував поруч із рідними", – написав він у Телеграм.

Як повідомлялось, російські окупанти вранці в п’ятницю, 24 липня, скинули дві авіабомби на Слов’янськ, п’ятеро людей загинули і ще дев’ять дістали поранень.

#атаки_рф #словянськ #донецкая_область
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