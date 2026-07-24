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Зеленський доручив уряду та МЗС підготувати рішення для захисту економічних процесів і стійкості України

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Зеленський доручив уряду та МЗС підготувати рішення для захисту економічних процесів і стійкості України
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду та дипломатичному відомству підготувати пакет рішень у взаємодії з міжнародними партнерами для захисту економічних процесів України та збереження стійкості держави.

"Разом з керівництвом ЗСУ та Міністерства оборони визначили, як наші сили будуть діяти надалі в акваторії Чорного моря. Прем’єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр інфраструктури, міністр аграрної політики та посадовці, яких залучатиме глава уряду, мають напрацювати пакет рішень у відносинах з партнерами, які дозволять нам захистити економічні процеси в Україні та зберегти необхідні основи нашої стійкості", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Він зазначив, що окремі завдання Україна може реалізувати лише у чіткій взаємодії з Брюсселем та інституціями Європейського Союзу.

"Я дякую державам-сусідам в Євросоюзі, які готові розширювати транскордонну взаємодію, щоб ми могли якісніше захищати нашу країну і нашу економіку від російської агресії. Є також і перелік завдань, які можемо реалізувати тільки в чіткій взаємодії з Брюсселем – інституціями Євросоюзу. Дуже сподіваємось на цю підтримку, і прем’єр-міністр представить колегам з Євросоюзу відповідні пропозиції", – сказав президент.

За його словами, Рустем Умєров отримав додаткові завдання у роботі з партнерами на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

#стійкість #уряд #зеленський #мзс
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