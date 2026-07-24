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Шестеро людей дістали травм внаслідок російської агресії на Херсонщині

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Шестеро людей дістали травм внаслідок російської агресії на Херсонщині

Російські окупаційні війська протягом дня обстрілювали Херсонщину за допомогою авіації, ствольної артилерії, мінометної зброї та дронів різних типів, поранень дістали шестеро цивільних, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, впродовж 24 липня 2026 року російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії, мінометної зброї та дронів різних типів. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало шість людей", – йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм в п’ятницю увечері.

Так, від ударів у Херсоні отримали травми чотири місцеві жителі. Також ворог артилерію обстріляв Білозерку, у зоні ураження опинилася будівля місцевої лікарні – дві співробітниці закладу дістали поранень. Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, лікарня, вантажний та легковий автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

#херсонщина #атаки_рф
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