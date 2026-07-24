УЧХ допомагав постраждалим від авіаударів РФ по Запоріжжю

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на локації, яка була пошкоджена внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю.

"Учора команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з іншими рятувальними службами працювала на місці чергової атаки по Запоріжжю", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Волонтери здійснили обхід територій навколо місця надзвичайної ситуації, надавали першу допомогу пораненим та психологічну допомогу людям, які перебували у стані гострої реакції на стрес.

За інформацією ДСНС України, 23 липня вдень російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю медичного центру, припарковані поруч автомобілі та п'ятиповерховий житловий будинок. Кількість постраждалих внаслідок російського удару становить 25 осіб, серед яких – 6 дітей, зокрема тримісячне немовля.