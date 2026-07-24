Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Клименка та Умєрова в РНБО після зустрічей у США

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Ігоря Клименка на посаду секретаря РНБО та Рустема Умєрова на посаду в Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) після запланованих зустрічей у США наступного тижня.

"Визначили параметри подальшої роботи РНБО нашої держави та оновлення її принципів", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами президента, Рустем Умєров зосередиться на комунікації з міжнародними партнерами, переговорах, розвитку безпекової співпраці, взаємодії між розвідувальними спільнотами України та партнерів, а також на реалізації програм, зокрема Drone Deals і української антибалістичної програми Freya.

Зеленський зазначив, що з урахуванням досвіду Ігоря Клименка в системі Міністерства внутрішніх справ України в роботі РНБО буде посилено внутрішній напрям для забезпечення стійкості держави, координації між оборонними та безпековими структурами, а також протидії кіберзагрозам з боку РФ і діяльності злочинних мереж.

"Доручив підготувати укази на підписання на наступний тиждень після запланованих зустрічей у Сполучених Штатах", – зазначив президент.

17 липня Зеленський запропонував посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони Ігорю Клименко, до цього цю посаду займав Рустем Умєров.