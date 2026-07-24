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Генштаб ЗСУ: Удар в Бучанському районі здійснено ракетами "Іскандер-М/С-400", одну збили, дві протикорабельні ракети по Одесі не досягли цілей

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Генштаб ЗСУ: Удар в Бучанському районі здійснено ракетами "Іскандер-М/С-400", одну збили, дві протикорабельні ракети по Одесі не досягли цілей

Удар по території приватного комплексу на Київщині, де проводився масовий захід, відбувся близько 11:30 трьома балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400", одну вдалося збити, дві влучили, дві протикорабельні ракети, що атакували Одесу в 11:45, не досягли цілей, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"Близько 11:30 ворог завдав удару по Київщині трьома балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400! з північного напрямку. В результаті бойової роботи одну ракету протиповітряній обороні вдалося перехопити. Зафіксовано влучання двох ракет в Бучанському районі на Київщині", – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ з уточненнями щодо удару балістичними ракетами 24 липня 2026 року та результатів бойової роботи.

"Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим…", – зазначили у Генштабі.

Повідомляється також, що близько 11.45 Росія атакувала Одещину двома протикорабельними ракетами "Онікс" з Криму. "Внаслідок активної протидії Сил оборони ворожі ракети цілей не досягли", – наголосили в Генштабі.

Крім того, протягом поточної доби (07:00-16:30) в повітряному просторі зафіксовано понад 90 ударних БпЛА противника, більше третини із них – реактивні. В результаті бойової роботи (станом на 16:30) протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА.

#генштаб_зсу #атаки_рф #пс_зсу
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