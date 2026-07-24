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Зеленський: Визначено порядок дій у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі

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Зеленський: Визначено порядок дій у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками доповідей військового керівництва визначено порядок дій у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі, а також доручено підготувати рішення для оперативного забезпечення потреб командирів корпусів.

"Доповідь Михайла Драпатого, Євгенія Хмари і Павла Паліси. Головнокомандувач ЗСУ доповів по ситуації на фронті в цілому. Детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги й оперативних рішень", – написав Зеленський у телеграм-каналі в п’ятницю.

"Зокрема, визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору", – наголосив президент.

За його словами, є чіткий перелік заходів щодо цього на всях рівнях: Збройні сили України, Міністерство оборони України й інші урядові структури, розвідки та спеціальні служби.

Крім того, Зеленський повідомив, що тво міністра оборони Євгеній Хмара готує рішення, які забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів за підсумками спілкування з ними протягом останніх тижнів.

За словами глави держави, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса та команда ОП й надалі допомагатимуть із координацією цієї роботи.

#атаки_рф #зеленський #відповідь
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