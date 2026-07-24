Примусова евакуація дітей оголошена ще з 10 сіл на Дніпропетровщині – ОВА

Обов’язкову евакуацію дітей в примусовий спосіб оголошено з 10 сіл Богинівської громади Синельниківського району, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Обов’язкову евакуацію дітей в примусовий спосіб оголошено з 10 сіл Богинівської громади на Синельниківщині. Звідти мають виїхати 222 родини, в яких виховуються 364 дитини", – написав він у Телеграм.

За його словами, загалом в області обов’язкова евакуація усього населення триває з трьох громад Нікопольського та 8 громад Синельниківського районів. За останню декаду з цих територій виїхали більш ніж 1 100 дорослих та понад 400 дітей.