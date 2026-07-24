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Події

У Харківській області автівка підірвалася на НВП, водія шпиталізовано

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Поліція встановлює обставини підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої (НВП), що стався у п’ятницю вранці поблизу села Березівка Золочівської громади Харківської області.

"За попередніми даними, під час руху польовою дорогою автомобіль здійснив наїзд на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху 44-річний водій отримав тілесні ушкодження. Постраждалого доставили до медичного закладу. Транспортний засіб повністю знищено", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

#вибухівка #харківщина
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