У Харківській області автівка підірвалася на НВП, водія шпиталізовано

Поліція встановлює обставини підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої (НВП), що стався у п’ятницю вранці поблизу села Березівка Золочівської громади Харківської області.

"За попередніми даними, під час руху польовою дорогою автомобіль здійснив наїзд на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху 44-річний водій отримав тілесні ушкодження. Постраждалого доставили до медичного закладу. Транспортний засіб повністю знищено", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.