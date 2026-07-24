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Бригади "екстренки", що працюють у Харківській області під загрозою ударів дронів, отримали ще 20 систем РЕБ – Синєгубов

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Бригади "екстренки", що працюють у Харківській області під загрозою ударів дронів, отримали ще 20 систем РЕБ – Синєгубов
Фото: https://t.me/synegubov

Харківський центр екстреної медичної допомоги отримав ще 20 сучасних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для обладнання автомобілів бригад, які щодня працюють під загрозою атак ворожих безпілотників, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Загальна вартість переданого обладнання – понад 8 мільйонів гривень. Системи допомогли закупити Фонд Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation – ІФ-У) та американська компанія White Stork", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, загалом понад 70 автомобілів екстреної медичної допомоги на Харківщині обладнані системами РЕБ. Планується також передати партію РЕБ для підрозділів ДСНС.

#реб #харківщина #фонд #швидка_допомога
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