Апеляційна палата ВАКС залишила в силі арешт майна Єрмака

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі арешт майна колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом, та причетності до елітного будівництва, повідомила пресслужба суду.

"Сьогодні, 24 липня 2026 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника на ухвалу слідчого судді ВАКС від 15.05.2026 про арешт майна колишнього керівника Офісу президента України", – йдеться у повідомленні пресслужби АП ВАКС у телеграм в п’ятницю.

За даними пресслужби, йдеться про квартиру у Києві; автомобіль Mercedes-Benz S 350 D; кошти на банківських рахунках; частки в статутних капіталах трьох товариств з обмеженою відповідальністю.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Ухвала Апеляційної палати набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", – повідомила пресслужба АП ВАКС.

Арешт майна накладено слідчим суддею у справі, яка стосується легалізації (відмивання) коштів через будівництво елітних котеджів під Києвом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Як повідомлялося, НАБУ і САП вручили підозру Єрмаку 11 травня 2026 року у справі про легалізацію майже 460 млн грн (близько $9 млн). Прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Йдеться про будівництво елітного котеджного містечка "Династія" в Козині під Києвом. За даними слідства, гроші на будівництво могли надходити з корупційних схем та розкрадань у компанії "Енергоатом". Окрім Єрмака, у справі також фігурують колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але ВАКС визначив її у розмірі 140 млн грн. 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО після внесення за нього застави в розмірі 140 млн грн. На нього також покладено низку процесуальних обов’язків, серед яких – носіння електронного браслета. Захист Єрмака наполягав на повній необґрунтованості підозри.

21 травня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляцію сторони захисту і залишила без змін обраний судом першої інстанції запобіжний захід.

Джерело: https://t.me/apvasgovua/1280