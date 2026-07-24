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СБУ: суд збільшив з 10 до 15 років тюрми заочний вирок політексперту телеканалів Медведчука

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СБУ: суд збільшив з 10 до 15 років тюрми заочний вирок політексперту телеканалів Медведчука

За доказовою базою Служби безпеки України та прокуратури до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засуджено прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра, повідомляє СБУ.

У телеграм-каналі в п’ятницю українська спецслужба інформує, що ще до повномасштабного вторгнення цей фігурант як "політексперт" регулярно виступав на телеканалах Медведчука та поширював кремлівські меседжі.

"У 2020 році Шпір втік до москви і з початком повномасштабної війни став одним із головних рупорів кремля, публічно підтримуючи путіна в збройній агресії проти України", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, після захоплення Херсона окупанти призначили його "заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій" місцевої окупаційної адміністрації.

"На цій "посаді" Михайло Шпір насаджував ворожий режим, поширював їхні тези, а під час втечі рашистів із правобережжя Херсона санкціонував підрив російськими військами телекомунікаційних веж. Таким чином він хотів залишити місцеве населення без мовлення та зв’язку", – зазначається в повідомленні.

За матеріалами слідчих СБУ суд визнав фігуранта винним за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 345 (погроза щодо працівника правоохоронного органу); ст. 436 (пропаганда війни); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

В українській спецслужбі нагадують, що у червні 2023 року Шпір уже отримав заочний вирок – 10 років тюрми з конфіскацією майна за посягання на територіальну цілісність України.

"Тепер суд замінив це покарання 15-річним ув’язненням, яке зрадник відбуватиме з моменту затримання", – зазначається в повідомленні.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

#пропагандист #сбу #медведчук
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