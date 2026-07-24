Генштаб: на Київщині РФ вдарила по приватному комплексу під час проведення масового заходу. об'єкт не входить до сфери управління сил оборони

РФ у п’ятницю завдала підступного ракетного удару по території приватного комплексу на Київщині, коли там проводився масовий захід – цивільний об’єкт не входить до сфери управління Сил оборони України, заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", наголосивши, що під час організації і проведення подібних заходів слід дотримуватися максимальних заходів безпеки.

"Загинули люди. Збройні сили висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Уражений ворогом цивільний об’єкт не входить до сфери управління Сил оборони України. Але це наш спільний біль", – заявив Лиховій.

Водночас у Генштабі підкреслили, що, незалежно від форми власності і підпорядкування, під час організації і проведення подібних заходів слід дотримуватися максимальних заходів безпеки, враховувати всі ризики та використовувати укриття.

"Ці вимоги написані кров’ю. Під час війни вони стосуються не лише Сил оборони, а й усього суспільства", – йдеться у коментарі.

Раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що протиповітряна оборона перехопила одну ворожу ракету, дві влучили на Київщині.

"Поки маємо три ракети, одну з них вдалося перехопити ППО. Дві не вдалося. І, власне, по Київщині вони зафіксовані, ті два влучання", – сказав він в ефірі телемарафону у п’ятницю вдень.

Окремо Ігнат наголосив, що у ЗСУ вже давно заборонено проведення великих зібрань, оскільки це питання безпеки.