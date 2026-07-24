Викрито ввезення до України понад 117 тонн спирту під виглядом присадки до пального

Правоохоронці викрили схему, за якою в Україну незаконно ввезено понад 117 тонн етилового та метилового спирту загальною вартістю майже 97 млн грн, задекларуваного як присадка до пального, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрювані налагодили імпорт великих партій підакцизного спирту з приховуванням від митного контролю. У документах вантаж зазначали як присадку до пального ("Fuel Additive Solvent"), змінюючи його найменування та код товару. Для ввезення спирту використовували підприємство, зареєстроване на підставну особу. Митним органам подавали документи із завідомо неправдивими відомостями про фактичний вміст вантажу. Упродовж вересня-жовтня 2024 року за цією схемою через державний кордон перемістили понад 117 тонн етилового та метилового спирту. Водії вантажівок, за даними слідства, не були поінформовані про справжній характер вантажу", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Дії фігурантів кваліфіковано за фактами переміщення підакцизних товарів через митний кордон з приховуванням від контролю за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, внесення завідомо неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації юридичної особи, а також використання завідомо підроблених документів.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору схеми та двом її виконавцям.