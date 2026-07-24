Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На Київщині було зафіксовано два влучання – речник Повітряних сил ЗСУ

1 хв читати
Додати як джерело
На Київщині було зафіксовано два влучання – речник Повітряних сил ЗСУ

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що протиповітряна оборона перехопила одну ворожу ракету, дві влучили на Київщині.

"Поки маємо три ракети, одну з них вдалося перехопити ППО. Дві не вдалося. І, власне, по Київщині вони зафіксовані, ті два влучання", – сказав він в ефірі телемарафону у п’ятницю вдень.

Ігнат зазначив, що також ворог використав "шахеди", окрім класичних БпЛА, "гербери", дрони-імітатори. Також зріс відсоток використання реактивних дронів.

"Це відсоток інколи може сягати 20-30 із загальної кількості дронів в наших публікаціях", – додав Ігнат.

Окремо Ігнат наголосив, що у ЗСУ вже давно заборонено проведення великих зібрань, оскільки це питання безпеки.

Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, 10 загиблих унаслідок удару по Київщині, також відомо про близько 100 поранених.

#ппо #атаки_рф #київщина #пс_зсу
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: внаслідок удару по Київщині загинуло 10 осіб, поранено 100, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу

Генпрокурор: внаслідок удару по Київщині загинуло 10 осіб, поранено 100, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу

Внаслідок ракетного удару по Київщині загинуло 10 осіб, ще близько 100 отримали поранення, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення …

Читати
ВМС України вперше отримали спроможність управляти силами НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі

ВМС України вперше отримали спроможність управляти силами НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі

Військово-Морські сили (ВМС) Збройних сил України вперше отримали підтверджену НАТО спроможність управляти з’єднаннями Альянсу з ліквідації мінної не…

Читати