На Київщині було зафіксовано два влучання – речник Повітряних сил ЗСУ

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що протиповітряна оборона перехопила одну ворожу ракету, дві влучили на Київщині.

"Поки маємо три ракети, одну з них вдалося перехопити ППО. Дві не вдалося. І, власне, по Київщині вони зафіксовані, ті два влучання", – сказав він в ефірі телемарафону у п’ятницю вдень.

Ігнат зазначив, що також ворог використав "шахеди", окрім класичних БпЛА, "гербери", дрони-імітатори. Також зріс відсоток використання реактивних дронів.

"Це відсоток інколи може сягати 20-30 із загальної кількості дронів в наших публікаціях", – додав Ігнат.

Окремо Ігнат наголосив, що у ЗСУ вже давно заборонено проведення великих зібрань, оскільки це питання безпеки.

Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, 10 загиблих унаслідок удару по Київщині, також відомо про близько 100 поранених.