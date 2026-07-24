Генпрокурор: внаслідок удару по Київщині загинуло 10 осіб, поранено 100, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу

Внаслідок ракетного удару по Київщині загинуло 10 осіб, ще близько 100 отримали поранення, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу на Київщині, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Росія вкотре завдала ракетного удару по Київщині. Загинуло 10 осіб, ще близько 100 людей отримали поранення різного ступеня важкості. Дані уточнюються", – написав він в телеграм-каналі в п’ятницю.

За фактом цього воєнного злочину Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України.

"Водночас розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 КК України щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків", – поінформував генпрокурор.

Він наголосив, що війна не звільняє від відповідальності за управлінські рішення. "Навпаки – вимагає максимальної професійності, обережності та усвідомлення кожного кроку", – зазначив Кравченко.

"Слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану", – зауважив генпрокурор.

Він також висловив співчуття всім рідним та близьким постраждалих від цієї трагічної події.