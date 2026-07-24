Бескрестнов натякнув, що не поїхав на виставку озброєння, по якій вдарили росіяни, через ризики безпеки

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") натякнув, що не був на полігоні, по якому було завдано ракетного удару, оскільки вважав проведення заходу ризикованим.

"Я там не був і не планував бути на цьому полігоні... Таких різних заходів проводиться десятки (якщо не сотні). Коли я бачу ризики, я на полігон не їду", – написав Бескрестнов у Фейсбук.

Серед факторів ризику він назвав відсутність укриття, анонсування заходу в інтернеті, велику кількість учасників, перебування полігону в зоні досяжності балістичних ракет, а також завчасне оприлюднення місця проведення.

Раніше, безпосередньо після оприлюднення інформації про удар, Бескрестнов написав що з ним "все нормально, команда жива".

Колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко написав про критичну загрозу, яку створює публічне анонсування та проведення масових мілітарних заходів під відкритим небом у регіонах.

"У росіян прекрасно працює не лише аеророзвідка. Вони мають змогу робити супутникові знімки нашої території, вони мають численну агентуру та читають соцмережі і чати. Організовувати масові мілітарні заходи в зоні ураження балістики під відкритим небом = допомогти росіянам вбити людей", – написав він в соцмережі Threads.

Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, наразі відомо про шість загиблих і десятки поранених у Київській області після ракетного удару 24 липня. "Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули... Продовжується з’ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Раніше засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик повідомив, що Росія завдала удару по Києву, в місце, де проходила виставка озброєння, є загиблі та руйнування.

Українська рада зброярів підтвердила, що у п’ятницю, 24 липня, у Київській області стався ворожий ракетний удар по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.