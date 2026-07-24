В Київській обладміністрації підтвердили удар РФ по приватному полігону у Бучанському районі

Росія завдала удару балістикою по території приватного полігону в Бучанському районі, де відбувалися заходи, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Руслан Олійник.

"Сьогодні вдень росія завдала балістичного удару по території Київської області. Найбільше постраждав Бучанський район. За попередньою інформацією, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється", – написав він у Фейсбуці у пятницю.

За словами Олійника, внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі. На місці ударів працюють екстрені та оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, наразі відомо про шість загиблих і десятки поранених у Київській області. "Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Продовжується з’ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби", – написав він у телеграм-каналі в п’ятницю.

Раніше засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик повідомив, що Росія завдала удару по Києву – в місце, де проходила виставка озброєння, є загиблі та руйнування.

Українська рада зброярів підтвердила, що у п’ятницю, 24 липня, у Київській області стався ворожий ракетний удар по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.