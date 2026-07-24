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СБУ завдала нових успішних ударів по НПЗ та РЛС на території РФ та Криму

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СБУ завдала нових успішних ударів по НПЗ та РЛС на території РФ та Криму
Фото: соцмережі

У ніч на 24 липня СБУ завдала нових успішних ударів по НПЗ, нафтоперекачувальних станціях та РЛС на території РФ і тимчасово окупованого Криму, повідомляє українська спецслужба.

"Серед уражених об’єктів: лінійно-виробнича диспетчерська станція "Субханкулово" у Республіці Башкортостан (відстань – 1350 км). У результаті удару горить резервуарний парк, міні-НПЗ "Новоспаський" в Ульяновській області (відстань – 900 км). У резервуарному парку також виникла пожежа, міні-НПЗ "1-й завод" у Калузькій області", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.

Крім того, згідно з повідомленням, в Криму уражено радіолокаційну станцію дальнього радіуса дії "Небо-У" на військовому аеродромі "Бельбек" та резервуар із паливно-мастильними матеріалами на військовому аеродромі "Саки".

В СБУ зазначають, що ці спецоперації здійснюються на виконання поставлених Президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.

"СБУ продовжує вдосконалювати свої далекобійні спецоперації. Безпілотники Служби за одну ніч синхронно завдали ударів одразу по кількох регіонах, різних типах цілей та на різній глибині території рф. Такий підхід суттєво ускладнює можливості ворога для реагування та змушує розпорошувати сили й засоби протиповітряної оборони", – резюмують у відомстві.

#ураження #сбу #рлс #нпз
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