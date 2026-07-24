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Поїзди Kyiv City Express найближчими днями зупинятимуться під час повітряних тривог у Києві

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Поїзди Kyiv City Express найближчими днями зупинятимуться під час повітряних тривог у Києві

Поїзди київської кільцевої електрички Kyiv City Express найближчими днями будуть здійснювати зупинку під час повітряних тривог у столиці.

"Ворог завдає прицільних ударів по нашій інфраструктурі, тому безпека – понад усе", – повідомила Київська кільцева електричка Kyiv City Express від АТ "Укрзалізниці" у Телеграм в п’ятницю.

Зазначається, що в разі отримання дозволу від моніторингових груп потяги продовжать рух та наздоганятимуть розклад.

"Будь ласка, слухайте команди залізничників", – йдеться у повідомленні.

У Kyiv City Express наголосили, що пасажирам не слід залишатися у вагонах під час атаки, адже саме поїзд може бути мішенню ворога. Необхідно відійти якомога швидше в укриття або на безпечну відстань від рухомого складу чи залізничного вокзалу.

"Будьте обачними!", – наголосили в Kyiv City Express.

#тривоги #укрзалізниця #kyiv_city_express
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