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Людина постраждала внаслідок удару БпЛА по Харкову

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Людина постраждала внаслідок удару БпЛА по Харкову

Зафіксовано влучання російського безпілотника в Київському районі Харкова, за попередніми даними, постраждала одна людина.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

#харків #атаки_рф
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