Людина постраждала внаслідок удару БпЛА по Харкову

Зафіксовано влучання російського безпілотника в Київському районі Харкова, за попередніми даними, постраждала одна людина.
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
Зафіксовано влучання російського безпілотника в Київському районі Харкова, за попередніми даними, постраждала одна людина.
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
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