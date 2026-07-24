На Київщині шість загиблих, десятки поранених після ракетного удару РФ – Зеленський

Відомо про шість загиблих і десятки поранених у Київській області після ракетного удару РФ, на місці удару працюють усі необхідні служби, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз триває рятувальна операція на Київщині після удару російських ракет. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Продовжується з’ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Президент наголосив, що росіяни мають відповідати за свої жорстокі удари по людях.

"Росія вже давно не зважає на жодні міжнародні норми, жодні людські. Вони зацікавлені лише у продовженні вбивств. Важливо, щоб партнери теж повністю розуміли, що від них також залежить захист життя. Ракети для "петріотів" – це пріоритет номер один", – наголосив він.

Раніше засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик повідомив, що Росія завдала удару по Києву, в місце, де проходила виставка озброєння, є загиблі та руйнування.

Українська рада зброярів підтвердила, що у п’ятницю, 24 липня, у Київській області стався ворожий ракетний удар по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.

"На жаль, є загиблі та поранені. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася", – йдеться у дописі у Facebook.