Українська рада зброярів підтвердила ворожий удар по виставці на Київщині

Українська рада зброярів підтвердила, що у п’ятницю, 24 липня, у Київській області стався ворожий ракетний удар по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.

"На жаль, є загиблі та поранені. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася", – йдеться у дописі у Facebook.

У Раді додали, що обставини удару встановлюють компетентні органи і закликали утриматися від поширення фото та відео з місця, геолокації, інформації про постраждалих, компанії та інші деталі, які можуть зашкодити людям, роботі Сил оборони або слідству.

"Команда Ради зброярів не була організатором заходу, однак перебуває на зв’язку з колегами та надає необхідну підтримку", – йдеться в дописі.