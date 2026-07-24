Росія завдала удару по місцю, де проходила виставка озброєння, – засновник First Contact Боровик

Росія завдала удару по Києву, в місце, де проходила виставка озброєння, є загиблі та руйнування, повідомив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик.

"Дуже серйозний був удар вдень 24 липня по одному з полігонів, де проходила виставка озброєння. Там були наші знайомі. Офіційні повідомлення будуть пізніше. Скоріш за все це було конкретно під конкретну подію", – сказав він в ефірі каналу "Апостроф".

Ймовірно, він має на увазі удар по Києву кілька годин тому. Мер Києва тоді написав, що допомога медиків знадобилася у Святошинському районі.

Засновниця і директорка Dignitas Fund Любов Шипович повідомила, що з нею все добре: "Зі мною все ок. Наші інструктори і менеджери теж всі ок", – написала вона у Фейсбуці.

"Друзі дякую, зі мною все нормально. Команда жива", – такий допис у Фейсбуці розмістив Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

Компанія First Contact займається розробкою та виробництвом сучасних технологічних рішень для сил оборони, зокрема безпілотних систем (дронів "Оса") та інших оборонних інновацій.