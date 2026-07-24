В Україні на вихідних без опадів, лише місцями короткочасні дощі

В суботу, 25 липня, по всій Україні вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°С, на південному сході країни та на узбережжі морів до 19°С. Вдень 21-26°С. В Карпатах вночі 5-10°С, вдень 13-18°С.

У Києві в суботу без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°С, вдень близько 25°С.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 25 липня в Києві була зафіксована в 2015 році і склала 34,3°С тепла, найнижча вночі – 9,9°С вище нуля в 1954 році.

В неділю, 26 липня, на крайньому сході та в Криму короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Вітер північний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°С, на півдні та сході країни до 19°С. Вдень 23-28°С, на Закарпатті до 31°С. В Карпатах вночі 5-10°С, вдень 17-22°С.

У Києві в неділю без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°С, вдень 26-28°С.