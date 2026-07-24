Сибіга – міністерці закордонних справ Угорщини: Ескалація Росії на морі вимагає скоординованої реакції

Міністри закордонних справ України та Угорщини Андрій Сибіга та Аніта Орбан обговорили, яким чином можуть співпрацювати для забезпечення глобальної продовольчої безпеки у зв’язку з блокуванням морської навігації у Чорному морі з боку Москви.

"Провів конструктивну розмову з віце-прем’єр-міністром Угорщини, міністром закордонних справ Анітою Орбан. Детально поінформувала свою колегу про безжальні та жорстокі атаки Росії на мирні українські міста та спроби Кремля взяти в заручники глобальну продовольчу безпеку, блокуючи морську навігацію в Чорному морі", – написав він у соціальній мережі Х у п’ятницю.

Сибіга наголосив, що така ескалація Росії на морі вимагає скоординованої реакції. "Ми обговорили, як Україна та Угорщина можуть співпрацювати разом із нашими партнерами для зміцнення та забезпечення глобальної продовольчої безпеки".

За його словами, сторони також обговорили міжнародні ініціативи, спрямовані на зміцнення міжрегіональної співпраці та сприяння процвітанню в Карпатському регіоні, приділивши особливу увагу Карпатській інтеграційній ініціативі.

"Ми обмінялися думками щодо питань, пов’язаних із національними меншинами. У цьому контексті я наголосив на відданості України підтримці конструктивного діалогу, який ще більше зміцнить українсько-угорські відносини", – повідомив міністр ЗС.

"Домовилися продовжувати наш діалог та спільно працювати над організацією зустрічі наших лідерів", – резюмував Сибіга.